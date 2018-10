Le pagelle del Newcastle - Dubravka evita il peggio, Muto ci prova

Risultato finale: Manchester United-Newcastle 3-2

Dubravka 5.5 - Senza di lui, il Manchester avrebbe avuto di sicuro tanti vantaggio. Si oppone ai tiri da fuori, reattivo nella conclusione a distanza ravvicinata. Si lascia infilare tre volte e questo ne condiziona la valutazione che, altrimenti, sarebbe stata più che sufficiente.

Yedlin 6 - Bene nel primo tempo, veloce nel contenere gli avversari, nel finale è stanco e si perde.

Lascelles 6 - Ottima prova anche da parte sua, ma come tutto il reparto anche lui negli ultimi minuti non è lucido per una difesa solida.

Fernandez 5.5 - Sulle palle alte la comanda per buona parte della gara, poi nel finale Sanchez lo beffa ed infila proprio di testa.

Manquillo 5.5 - Tiene ben dal suo lato, anche se nella ripresa gli avversari spingono tanto e lui cala di rendimento.

Shelvey 6 - Non una prova brillante per quanto concerne la fase offensiva, ma nelle retrovie da una grande mano.

Diamè 5.5 - Si accende ad intermittenza, non sempre pronto ad aiutare i suoi in difesa.

Ritchie 6 - Non si risparmia mai, corre in lungo ed in largo per tutto il campo facendosi apprezzare in entrambe le fasi.

Perez 6.5 - Suo l’assist per il primo vantaggio di Kenedy, quando parte tra le linee diventa letale. (Dal 90’ Joselu sv).

Kenedy 6 - Trova il gol che apre i giochi, ma non resta costante per tutto il match. Bene il primo tempo, poi si perde. (Dal 70’ Murphy - Entra in campo ma non riesce ad incidere).

Muto 6.5 - Il raddoppio porta la sua firma, abile nel mandare al manicomio Young con una finta di corpo. Colleziona un altro paio di occasioni ma non è fortunato. (Dall’81’ Atsu sv).