Le pagelle del Newcastle - Stoico Clark. Positivo Ritchie

Risultato finale: Chelsea-Newcastle 2-1

Dubravka 6 - Incassa due reti non avendo particolari colpe nelle circostanze.

Yedlin 5,5 - Controlla la fascia destra faticando a contenere la velocità di Willian (dall'82' Maquillo sv - Subentra a Yedlin non avendo né tempo né modo di farsi valutare in maniera adeguata).

Lejeune 6 - Gioca sul centro-destra cercando, durante una proiezione offensiva, la via del gol.

Lascelles 6 - Comanda la difesa del Newcastle non commettendo clamorosi errori in fase difensiva.

Clark 7 - Affianca, sul centro-sinistra, Lascelles firmando, con un colpo di testa in elevazione, l'unica rete della formazione di Benítez.

Ritchie 6,5 - Percorre la corsia di sinistra cercando, e non trovando, la rete personale.

Ayoze Pérez 6 - Interpreta il ruolo di centrocampista di fascia destra rendendosi pericoloso solamente in un'occasione (dall'82' Murphy sv - Sostituisce Ayoze Pérez non riuscendo, per ragioni di tempo e modo, a farsi notare).

Longstaff 5,5 - Tocca un esiguo numero di palloni rincorrendo, per lo più, gli avversari.

Hayden 5,5 - Corre generosamente in mezzo al campo non riuscendo, nonostante l'impegno, a rendersi pericoloso in fase offensiva.

Atsu 5,5 - Punta timidamente l'uomo lungo l'out di sinistra risultando, per lo più, innocuo.

Rondón 6 - Svaria lungo l'intero fronte d'attacco bianconero creando, nonostante i pochi rifornimenti ricevuti, qualche pericolo agli avversari.