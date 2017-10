Le pagelle del Nizza - Balotelli il migliore, Dante da incubo

Risultato finale Nizza-Lazio 1-3

Cardinale 5 - Grave errore in uscita sul gol di Caicedo. Rischia di regalare altre due reti con un rinvio sbagliato per Di Gennaro e una respinta in malo modo sui piedi di Radu.

Marlon 5.5 - Il migliore tra i tre della retroguardia, mostra maggior sicurezza anche se accusa le incursioni laziali.

Dante 5 - Evidente la disattenzione sul gol di Caicedo, non meno quella sul tris avversario. Non dà sicurezza al reparto del quale dovrebbe essere leader.

Le Marchand 5 - Si addormenta su Milinkovic-Savic e regala alla Lazio il gol del vantaggio. Un errore che compromette la partita.

Burner 5.5 - Prova a spingere, a cercare il fondo, a rendersi utile. Ma non riesce mai a essere decisivo nonostante la buona volontà.

Lees-Melou 5.5 - Il tecnico Favre gli chiede inserimenti ma non lo soddisfa. Cerca gli spazi tra le maglie non troppo strette del centrocampo biancoceleste. (Dal 71' Plea 6 - Il capocannoniere dell'Europa League entra a dar peso all'attacco ma non trova il gol).

Mendy 6 - Un centrocampista a tutto tondo. Morde le caviglia, fa ripartire il gioco, ci mette qualità.

Walter 6 - Fa registrare un gran numero di inserimenti, favorito dal tandem con Jallet.

Jallet 6 - Sulla corsia sinistra mette in difficoltà la Lazio con le sue accelerazioni. Vince il duello con Lulic.

Sneijder 6.5 - Non avrà lo smalto dei giorni migliori, ma i piedi sono sempre gli stessi. Si nota dall'assist confezionato per Balotelli.

Balotelli 7 - Ha il merito di sbloccare la partita, segnando per la prima volta ai biancocelesti. Si fa trovare sempre pronto in profondità e lavora spesso di sponda.