Le pagelle del Nizza - Benítez limite i danni. Positivo Balotelli

Risultato finale: Marsiglia-Nizza 2-1

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Walter Benítez 6 - Subisce incolpevolmente due reti limitando il passivo a suo carico.

Souquet 6 - Controlla coscientemente la corsia di destra non lasciando troppi spazi agli avversari.

Marlon 5,5 - Patisce gli attaccanti avversari commettendo qualche errorino qua e là.

Dante 5,5 - Guida la difesa di Favre non brillando particolarmente nelle letture difensive.

Le Marchand 5 - Soffre l'intraprendenza di Thauvin non riuscendo ad arginarlo.

Lees Melou 5,5 - Fatica a trovare le giuste distanze giocando meno palloni di quanti dovrebbe.

Cyprien 6 - Gioca diligentemente in mezzo al campo distribuendo i palloni in maniera piuttosto accademica.

Seri 5 - Non entra correttamente in partita correndo, per lo più, dietro agli avversari.

Saint-Maximin 5,5 - Regala un paio di strappi dei suoi non incidendo come dovrebbe e potrebbe (dall'81' Srafri sv - Subentra a Saint-Maximin non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Balotelli 6,5 - Riscatta la sua prestazione prestazione, per lunghi tratti indolente, inventandosi letteralmente l'1-0 ospite (dall'84' Le Bihan sv - Sostituisce Balotelli non avendo, per questioni di tempo, modo di farsi valutare adeguatamente).

Pléa 6 - Affonda lungo le fascia di competenza andando vicino, più volte, alla rete personale.