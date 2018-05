Le pagelle del Nizza - Plea gigantesco, deludono in molti

Risultato finale: Lione-Nizza 3-2

Benitez 6 - Evita che il risultato assuma dimensioni anche peggiori per la squadra.

Souquet 5 - Costretto per tutto il match a rincorrere Depay, vive una serata da incubo.

Dante 5 - Macchia una buona prestazione con una dormita nell’occasione che porta al primo gol di Depay.

Santos 5.5 - Lotta fino all’ultimo in trincea, ma anche lui è costretto ad arrendersi.

Le Marchand 6 - Appoggia con una discreta qualità la manovra quando viene chiamato in causa.

Tameze 5 - Alcune devastanti amnesie nel corso del match lo allontanano dalla sufficienza. Dal 73’ Le Bihan 5.5 - Non incide come vorrebbe.

Cyprien 5 - Primo tempo di buon livello, cala clamorosamente nella ripresa.

Seri 5.5 - Sulla falsariga dei compagni di reparto, scompare quando ci sarebbe bisogno di stringere i denti.

Saint-Maximin 5 - Manca il suo graffio nella serata che chiude il campionato. Non pervenuto. Dal 79’ Srarfi SV.

Balotelli 5.5 - Assist delizioso per il gol che apre le danze, ma resta l’unico acuto in un match in penombra.

Plea 7 - Conferma di essere un attaccante gigantesco, ma i compagni gli rovinano il sorriso nonostante la doppietta.