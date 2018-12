Le pagelle del Padova - Bonazzoli in evidenza, Contessa assist-man

Risultato finale: Padova-Palermo 1-3

© foto di Federico De Luca

Perisan 6 - Fa quello che può, capitola in tre circostanze, ma non commette errori.

Cappelletti 6 - Non è sempre preciso in marcatura, ma fa sentire il suo peso in fase di non possesso.

Capelli 6 - Qualche rischio, ma prova sostanzialmente positiva.

Trevisan 6 - Soffre poco in difesa, in particolare nella ripresa. Si disunisce un po' nel finale

Contessa 6.5 - Tiene bene la posizione, qualche rischio sulle accelerazioni avversarie, bravo in occasione dell'assist a Bonazzoli.

Pulzetti 6 - Poco appariscente, ma lo trovi ovunque, abile sia in ripartenza che in fase di non possesso. Unico errore sul gol di Rajkovic.

Pinzi 6 - Grande intelligenza tattica, ma l'età si fa sentire: dopo un'ora via per inserire forze fresche. (Dal 63' Della Rocca 6 - Energie fresche in mediana).

Belingheri 6 - Inizio timido, poi sale con il passare dei minuti. Sufficiente il suo apporto in particolare nella ripresa.

Clemenza 6 - Con il suo talento potrebbe fare di più. Si limita al compitino. (Dal 74' Minesso 5.5 - Il suo ingresso non cambia la gara).

Capello 6 - Vuole il gol, ma gli arrivano pochi palloni giocabili. Appena può conclude a rete, ma trova Brignoli sulla sua strada.

Bonazzoli 7.5 - Straordinaria la rete dell'illusorio vantaggio. Lotta come un leone, esce stremato. (Dall'81' Chinellato s.v. - )