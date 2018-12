Le pagelle del Padova - Bonazzoli lotta, difesa imprecisa

Risultato finale: Lecce-Padova 3-2

© foto di Andrea Rosito

Merelli 6 - Quando il Lecce decide di affondare il colpo, lo fa in maniera schietta e lui può davvero poco. Per il resto si fa trovare pronto.

Capelli 5.5 - Ci mette un bel po’ a prendere le contromisure a Mancosu, che nei primi quindici-venti minuti lo fa impazzire con i suoi movimenti. Qualche fallo di troppo.

Trevisan 5.5 - Prende un giallo evitabilissimo e per questo salterà la sfida contro il Benevento. Oggi prova a mettere una pezza sugli errori altrui, ma non basta.

Ceccaroni 6 - Dei tre in fase difensiva è quello che offre maggiori garanzie e sbaglia meno. Anche se Falco gli dà filo da torcere.

Salviato 6.5 - Vince il ballottaggio con Zambataro e ripaga la fiducia dell’allenatore. Gioca con il piede costantemente premuto sull’acceleratore e nella ripresa sfiora anche la rete su calcio di punizione.

Mazzocco 5.5 - Qualche pallone perso in mezzo al campo, ma tutto sommato corre e prova a contrastare le discese avversarie. Nella ripresa cala un po’ d’intensità. (Dal 74’ Pulzetti s.v.)

Pinzi 5 - Solito ruolo da frangiflutti per il veterano centrocampista del Padova, che spesso però si lascia saltare con estrema facilità da Mancosu e Falco. Anche in fase d’impostazione non è lucidissimo. (Dal 60’ Broh 6 - Il suo ingresso in campo dà sicuramente qualcosa in più alla squadra biancoscudata. E’ lui, inoltre, a conquistare il rigore che riapre provvisoriamente l’incontro.)

Serena 5.5 - Non la sua miglior partita, questo sicuramente. Timido in fase di rottura, impreciso quando c’è da dare il via all’azione. Così e così. (Dall’84’ Marcandella s.v.)

Contessa 6 - Ha tanta voglia di fare e di mettersi in mostra davanti al “suo” pubblico, lui che non ha mai nascosto di tifare Lecce. Duella ad armi pari contro Venuti, che spesso lo manda fuori giri.

Capello 6 - Impalpabile fino a quando è in campo, tocca pochi palloni e viene quasi sempre anticipato da uno splendido Lucioni. Resta comunque il suo nome nel tabellino dei marcatori.

Bonazzoli 7 - Dopo oltre mezzora di affanno, prende la palla e scaglia un tiro che termina fuori di poco. Ci riprova poco prima dell’intervallo, ma senza successo. Nella ripresa ci prova, ma predica nel deserto. Nel finale realizza il gol della bandiera.