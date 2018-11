Le pagelle del Padova - Cappelletti solido, Bonazzoli stecca

Risultato finale: Padova-Cittadella 0-0

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Perisan 6 - Primi minuti che diverse uscite spericolate, poi migliora e sbaglia poco.

Cappelletti 6.5 - Spinge appena può sulla fascia. Ci prova ancora in fase offensiva, ma non è fortunato. Attento in difesa.

Capelli 6 - Non commette errori marchiani, anzi. Deve limitare l'irruenza nei contrasti.

Trevisan 6 - In difesa tiene botta con ardore agli attacchi avversari. Buona prestazione.

Salviato 6 - Tiene botta agli attaccanti avversari con astuzia. Prova dignitosa.

Minesso 5.5 - Ci prova, ma non è sempre puntuale nelle conclusioni. Più attento alla fase di non possesso. (Dal 62' Marcandella 6.5 - Il più pericoloso nel secondo tempo. Sfiora il gol in più di una circostanza.)

Broh 5.5 - In mezzo al campo tiene la posizione, ma si vede poco in fase offensiva.

Pulzetti 6 - Fa girare il pallone, ma non è sempre lucido in fase di rilancio. Pericoloso al tiro, ma Paleari è attento. (Dall'82' Cisco s.v. - )

Contessa 6 - Una centrifuga in alcune fasi, forse alle volte troppo irruento. Non trova sempre gli spazi per colpire.

Bonazzoli 5 - I mezzi ci sarebbero, ma fatica tantissimo a rendersi pericoloso. Ancora una volta stecca in casa.

Capello 6 - Più vispo rispetto al suo compagno di squadra, sfiora anche il gol, ma non basta.