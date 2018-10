Le pagelle del Padova - Cisco da sogno, opaco Clemenza

Risultato finale: Padova-Pescara 2-2

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Merelli 6 - Non può nulla sulle reti avversarie. Tiene a galla i suoi nei momenti più duri.

Cappelletti 6.5 - Non aveva brillato, poi il gol nel finale gli consegna un bel voto.

Capelli 6 - Rude in alcuni contrasti, non è sempre lucido, ma ha il merito di non mollare.

Trevisan 6 - Anche per lui vale lo stesso discorso del compagno. Barcolla, ma alla fine strappa la sufficienza..

Contesa 6 - Sale di ritmo nella seconda parte di gara dopo un primo tempo non irreprensibile.

Broh 6 - Mediano a vocazione offensiva. Fa bene entrambe le fasi. Non molla fino alla fine.

Mazzocco 5.5 - Va a corrente alternata. Dimostra di non essere sempre al centro della gara. Lodevole, però, l'impegno.

Pulzetti 5.5 - Parte forte, poi cala. Non punge anche in ruolo non più congeniale. (Dal 46' Cisco 7.5 - Un esordio da ricordare. Segna con un bel tiro, prende anche un colpo. A 19 anni è già decisivo. Ne sentiremo parlare.)

Mandorlini 6 - Una gara dignitosa. Ci prova con grinta e cuore, ma non è fortunato. (Dal 59' Minesso 5.5 - Va anche al tiro, ma on lascia il segno.)

Bonazzoli 5.5 - Si batte con tanta grinta, non sempre gli arrivano palloni giocabili. Non segna, arriveranno tempi migliori.

Clemenza 5.5 - Leggerino in fase offensiva. Le sue azioni vengono sistematicamente fermate da quelli del Pescara. (Dal 74' Capello 6.5 - C'è anche il suo zampino nel finale entusiasmante della squadra di Bisoli.)