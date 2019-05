Le pagelle del Padova - Mazzocco mette la firma, Baraye brillante

Risultato finale: Padova-Livorno 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Minelli 5.5 - Si lascia beffare sul gol di Giannetti ma è reattivo su altre occasioni a disposizione degli avversari.

Cappelletti 6.5 - Ci mette tanta grinta, combatte per tutta la partita.

Andelkovic 6.5 - Un paio di svarioni per vie centrali, ma si compatta con i compagni di reparto per buona parte della partita.

Cherubin 6 - Attento agli spioventi dalle corsie esterne, contiene gli avversari.

Ceccaroni 5 - A tratti si nasconde, non entrando nel vivo del gioco.

Capello 6.5 - Corre, aiuta i compagni e prova anche la conclusione alla ricerca del gol. (Dal 69' Marcandella sv).

Serena 6 - Nel primo tempo fa girare palla, provando anche a spingere in verticale. Si spegne nella ripresa.

Mazzocco 6.5 - E' lui a firmare il pareggio con una conclusione precisa che buca Zima e regala ai suoi il pareggio finale, magra consolazione.

Baraye 6.5 - Uno dei migliori in campo. Cerca sempre di sfruttare gli spazi, poi apparecchia per Mazzocco che firma l'1-1.

Moro 5.5 - Arriva diverse volte in ritardo quando i compagni provano a imbeccarlo per la conclusione. (Dal 56' Clemenza 6 - Buon impatto sulla partita, va anche vicino al gol in rovesciata).

Pulzetti 5 - Si muove tra le linee, dialoga con i compagni ma non riesce ad incidere come dovrebbe.