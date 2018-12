Le pagelle del Padova - Merelli reattivo, Contessa ingenuo

Risultato finale: Livorno-Padova 1-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Merelli 7 - Battuto solo su rigore. Per il resto si è dimostra reattivo in più di una circostanza.

Cappelletti 6 - Non è sempre preciso in marcatura, ma fa sentire il suo peso in fase di non possesso.

Capelli 6 - Esce poco dopo la mezz'ora per un problema fisico. (Dal 35' Contessa 4 - Clamoroso errore che consegna un punto al Livorno).

Trevisan 6.5 - Soffre poco in difesa, in particolare nella ripresa, riuscendo a contenere Raicevic. Si disunisce un po' nel finale

Salviato 6 - Tiene bene la posizione, qualche rischio sulle accelerazioni avversarie.

Broh 6.5 - Poco appariscente, ma lo trovi ovunque, abile sia in ripartenza che in fase di non possesso.

Pulzetti 6.5 - Inizio timido, poi sale con il passare dei minuti. Piuù che sufficiente il suo apporto in particolare nella ripresa.

Mazzocco 6 - Con il suo talento potrebbe fare di più. Si limita al compitino.

Clemenza 6.5 - Vuole il gol, ma gli arrivano pochi palloni giocabili. Appena può conclude a rete e trova l'illusorio vantaggio.

Mercandella 6 - Grande intelligenza tattica, ma l'età si fa sentire: dopo 72' via per inserire forze fresche. (Dal 72' Cisco 6 - Vivace nel finale).

Bonazzoli 5.5 - Una gara di sacrificio. Zero tiri in porta, ben marcato dalla difesa avversaria.