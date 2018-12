Le pagelle del Padova - Perisan in evidenza, Chinellato in ombra

Risultato finale: Cosenza-Padova 2-1

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Perisan 6.5 - Deve capitolare al 90', ma non ha responsabilità sui gol, anzi ne evita almeno due.

Cappelletti 6 - Spinge sulla fascia, ma ben presto la benzina finisce. Non sempre perfetto in chiusura difensiva.

Trevisan 5 - Non convince, rude in alcuni contrasti, incerto in altri.

Capelli 5.5 - Meglio del suo compagno di reparto, anche se preso in velocità fatica.

Zambataro 6 - Ripresa in debito d'ossigeno dopo un primo tempo sufficiente. Anche lui in affanno in difesa.

Mazzocco 5.5 - Discreto match per un'ora di gioco, poi l'errore in occasione del rigore che nei fatti consegna la vittoria al Cosenza.

Pinzi 6 - 37 anni e non sentirli. Nel primo tempo lotta a tutto campo. Poco può nella ripresa al ritorno veemente del Cosenza.

Pulzetti 6 - Primo tempo più che positivo, meno intraprendente e lucido nella ripresa.

Belingheri 5.5 - Fa pochino, a conti fatti, sulla trequarti. Si accende solo a sprazzi. Alla fine finisce ben marcato dagli avversari.

Chinellato 5 - Prova grigia per l'ex Como. Fatica a rendersi pericoloso. Fuori nel finale senza aver brillato. (Dal 75' Guidone 5.5 - Non incide sul match).

Bonazzoli 6 - Va a segno su rigore, ma per il resto sono davvero pochi palloni giocabili. (Dall'86' Minesso s.v. - )