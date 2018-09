Le pagelle del Palermo - Bene Nestorovski e Trajkovski

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Brignoli 6.5 - Poco lavoro per il portiere del Palermo. Incolpevole sul gol di Dragomir.

Pirrello 6.5 - Prova più che sufficiente sulla fascia. C'è in entrambe le fasi soprattutto nella ripresa.

Bellusci 7 - Usa le maniere forti per contenere l'attacco del Perugia: deciso ed efficace in più di un'occasione. C'è la perla del gol che dà il via alla vittoria rosanero.

Rajkovic 6 - Ruvido in alcune circostanze, incisivo in altre. Meno appariscente, ma sbaglia poco.

Salvi 6 - Spinge con discreta continuità sulla fascia. Alcune sbavature, in particolare sul gol del 4-1.

Haas 7 - Recupera tanti palloni in mezzo al campo. Bravo nell'assist per il terzo gol rosanero. Sempre più parte integrante della squadra.

Jajalo 6.5 - Non si vede, ma c'è, eccome. Tanti palloni recuperati, solita grinta in mezzo al campo.

Aleesami 6.5 - Tanta corsa sulla fascia, fa bene entrambe le fasi. Migliora sempre di più nella condizione fisica.

Trajkovski 7.5 - Il migliore in campo. Gol, assist e giocate da grande giocatore. Mette lo zampino in quasi tutti i gol. (Dal 68' Murawski 6 - )

Falletti 6.5 - Non si fa vedere nel tabellino dei marcatori, ma due-tre ricami sono da segnalare. Quantità e qualità al servizio della suadra. (Dal 73' Fiordilino s.v. - )

Nestorowski 7.5 - Torna a segnare dopo mesi di digiuno. Una doppietta per mettere in chiaro la situazione. Dopo un inizio contratto sale di ritmo, bella gara per lui. (Dall' 83' Embalo s.v. - )