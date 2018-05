Le pagelle del Palermo - Coronado flop, bene Rolando

Palermo-Cesena 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomini 6 - Compie un solo intervento, quello su Fedele, per il resto della partita non è chiamato a grossi interventi.

Rispoli 6 - Come sempre lavora molto sia in fase di spinta che in fase di copertura, guadagnando anche il calcio di rigore poi sbagliato da Coronado.

Dawidowicz 6 - Dei due centrali difensivi è quello con qualche difficoltà in più, ma alla fine se la cava con una prestazione sufficiente.

Rajkovic 6,5 - Contro Moncini prima e Jallow si deve limitare all'ordinaria amministrazione, per lui è un pomeriggio tranquillo.

Aleesami 5,5 - Partita senza infamia e senza lode, anche se spesso appare confusionario in ciò che fa.

Rolando 6,5 - Conferma il buon momento di forma, è una spina nel fianco per il Cesena. Tanti i palloni resi giocabili per i compagni. dal 30'st Trajkovski SV -

Jajalo 5,5 - Ritorna in campo dal primo minuto, dimostra ancora di avere qualche ruggine in corpo. Sbaglia qualche passaggio di troppo. dal 35'st Chochev SV -

Murawski 5,5 - Così come il compagno di reparto sbaglia qualche passaggio di troppo, rischia anche quando già ammonito commette fallo su Jallow.

Coronado 5 - Il giocatore di maggiore fantasia del Palermo, ma se i rosanero questo pomeriggio dicono addio al secondo posto è per colpa sua visto il rigore sbagliato.

La Gumina 5,5 - Pomeriggio opaco per La Gumina che, dopo la doppietta di Terni, trova pochi spazi tra le maglie dei difensori del Cesena.

Moreo 6 - Si sacrifica per il compagno di reparto con tante sponde. Non arriva mai al tiro, ma è un gregario che svolge un ottimo lavoro. dal 42'st Nestorovski SV -