Le pagelle del Palermo - Delude Coronado, bene Struna

Cittadella-Palermo 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomini 6 - Ci mette una pezza due volte, tutto sommato è una partita senza grosse difficoltà.

Rispoli 6 - Carbura con il passare dei minuti, fa quel che può soprattutto nel secondo tempo dove è più fresco degli avversari.

Struna 6,5 - La nota positiva della serata è lui. Ritrova il giusto spolvero, non concede un metro alla coppia del Cittadella Vido-Strizzolo.

Dawidowicz SV - Sfortunato, costretto al cambio dopo pochi minuti. dal 11' Accardi 6 - Fa il suo dovere senza grossi problemi, sicuramente più a suo agio nella difesa a quattro.

Aleesami 5,5 - Ancora rivedibile in fase difensiva, in avanti sfonda soltanto una volta nell'arco dei novanta minuti.

Murawski 5,5 - Delle due mezzale è quella che prova a fare qualcosa di più in fase difensiva, ma gli avversari scappano via facilmente.

Jajalo 6 - Pronti-via prende un giallo pesante, cerca di tenere in mano il timone della squadra nonostante le difficoltà.

Gnahoré 5,5 - Manca il suo apporto in fase offensivo, anche in questo caso è anonimo per gran parte del match. dal 84' Chochev SV -

Coronado 5 - Il calo di forma è evidente. Al Palermo manca il suo estro, si nota solo per il giallo rimediato nel secondo tempo.

Trajkovski 5 - Ritrova una maglia da titolare dopo tanto tempo, ricambia con una prestazione opaca.

Nestorovski 6 - Gioca appena mezz'ora, non si fa notare per grossi sussulti. Anche lui esce dal campo per problemi fisici. dal 30' La Gumina 5,5 - Come sempre si sacrifica molto, cerca la palla a tanti metri dalla porta. Il problema è che non tira mai.