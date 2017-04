Le pagelle del Palermo - Diamanti è micidiale, Aleesami fugge per la vittoria

Palermo - Fiorentina 2-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fulignati 6,5 - Preziosissima la sua parata nel primo tempo, che nega la gioia del gol a Babacar. Il senegalese gli arriva davanti, e lui risponde per le rime. Si ripete con un buon intervento su Chiesa nella ripresa, risultando spesso sicuro.

Cionek 6,5 - Molto attento nella posizione difensiva, aggredisce con ottimo tempismo i tentativi di inserimento di Borja Valero, che in alcune occasioni va a prendere anche nella sua difesa. Cala un po' nella ripresa, ma tiene bene il colpo.

Goldaniga 7 - Messo a sorpresa al centro della difesa rosanero, se la cava egregiamente riscattando l'annata negativa e le recenti brutte prestazioni. Annulla Babacar nell'arco dei novanta minuti, concedendogli solo un'occasione, da lui non sfruttata.

Andelkovic 6,5 - Si prende cura di Ilicic nel primo tempo, nel corso del quale il 72 della Fiorentina si rende pericoloso solo da punizione, da lui peraltro causata. Interpreta con aggressività il ruolo e paga fisicamente: a metà ripresa ha i crampi ed esce. (dal 68' Gonzalez 5,5 - Prende posto come terzo a sinistra in difesa, scordandosi dopo pochi minuti di Mlakar, che avrebbe l'occasione di pareggiare. Poi si riassesta, ma viene spesso superato.)

Rispoli 6,5 - Affonda sulla fascia destra dall'inizio alla fine, mostrando una condizione fisica non comune. Ridicolizza Astori sullo scatto ad inizio ripresa, ma l'azione non sfocia in pericolo. Abbastanza attento anche quando c'è da difendere.

Jajalo 6 - Fa più attenzione alle letture degli inserimenti dei centrocampisti avversari più che pensare a ricamare il gioco. Tocchi piuttosto essenziali, ma molta puntualità negli interventi. Sfiora il gol da centrocampo all'ultimo minuto.

Gazzi 6 - Più che il playmaker fa da schermo, chiamatelo anche muro, davanti alla difesa. Si oppone con grinta alle avanzate dei viola, non risultando preciso nel palleggio. Nel finale è in affanno a livello di gambe, ma riesce a tenere in piedi la baracca.

Chochev 6,5 - Fatica a trovare la posizione nelle prime battute, ma è da un suo potente strappo palla al piede che si genera la punizione che Diamanti tramuta in gol. Prova spesso ad inserirsi in fase offensiva, ma i compagni non sempre riescono a trovarlo.

Aleesami 7 - Partita piuttosto accorto rispetto all'abituale interpretazione del norvegese. I viola cambiano spesso il lato degli esterni, ma lui non cade nella trappola e legge bene le varie iniziative. Nel finale scappa in ripartenza e regala la sicurezza del successo.

Diamanti 7,5 - Sgomita fin dal primo minuto in una partita che sente in maniera particolare. Riesce a tramutare in oro la prima occasione da gol, eseguendo una punizione delle sue. Micidiale anche nella ripresa, esce nel finale con la standing ovation dello stadio. (dal 90' Bruno Henrique s.v. )

Nestorovski 6,5 - Tanto sacrificio nel suo pomeriggio, ma altrettanta efficacia. Esce vincitore dal duello personale con Sanchez, che ha visto il macedone prevalere spesso di astuzia. Nel finale è in evidente difficoltà a livello muscolare, e lascia il campo. (dall' 81' Sallai 6 - L'ungherese entra, meritandosi la piena sufficienza per aver causato l'espulsione di Astori, che ha poi spianato ulteriormente la strada ai suoi.)