Le pagelle del Palermo - La Gumina goleador, bene Gnahoré

Entella-Palermo 1-2

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomini 6,5 - Se il Palermo porta a casa i tre punti è anche merito suo. Sempre pronto su tutti gli interventi, concentrato nel finale nel momento di massima pressione dell'Entella.

Struna 6 - I viaggi degli ultimi giorni si sentono sulle gambe dello sloveno che però gioca un'ottima

Rajkovic 6 - Piccolo passo indietro rispetto alla partita contro il Carpi, ma bisogna considerare che è un giocatore rientrato da un infortunio (l'ennesimo) al ginocchio e su un campo in sintetico.

Szyminski 6 - Attento, non commette grandi sbavature contro un attacco poco pungente come quello dell'Entella.

Rispoli 6 - Non è esplosivo come al solito, svolge il suo compitino giocando una partita attenta in fase difensiva.

Murawski 6 - Svolge un ottimo lavoro in fase d'interdizione, dà un grande aiuto a Jajalo.

Jajalo 6 - Festeggia le cento partite in rosanero, ma senza grossi sussulti. Rischia nel secondo tempo quando, già ammonito, stende un avversario.

Gnahoré 6,5 - Instancabile in mezzo al campo, da un suo inserimento nasce il gol del raddoppio. Mostra freschezza atletica.

Rolando 6 - Partita senza infamia e senza lode, non si spinge in avanti ma cura bene la fase difensiva.

Coronado 6,5 - Deve fare una partita di lavoro sporco, ma mettere sempre il suo zampino con l'assist per La Gumina.

La Gumina 7 - Conferma l'ottimo momento di forma con il terzo gol consecutivo. In generale viene servito poche volte, ma è sempre un pericolo. dal 73' Moreo SV -