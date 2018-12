Le pagelle del Palermo - Moreo decisivo, bene Trajkovksi

Risultato finale: Padova-Palermo 1-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brignoli 6 - Deve capitolare solo sulla splendida sforbiciata di Bonazzoli. Per il resto è attento e sicuro tra i pali.

Salvi 6 - Prova sufficiente sulla fascia: tiene botta agli attaccanti avversari, cresce nella ripresa.

Szyminski 6.5 - Rude in alcuni contrasti, bada alla sostanza, ma si integra bene con il compagno di squadra.

Rajkovic 7 - Dopo l'Hellas Verona segna anche al Padova: giusto premio per un prova d'autorità sempre concentrato.

Aleesami 6.5 - Spinge appena può sulla fascia, le migliori occasioni nel primo tempo nascono dal suo piede. Attento anche in difesa.

Falletti 6 - Discreto match per un tempo, a sprazzi nella ripresa. (Dal 90' Fiordilino s.v.- ).

Haas 6.5 - Cuore e muscoli in mezzo al campo. Ora è un punto di riferimento per Stellone.

Chochev 6 - Gara in crescendo, corre tanto nella ripresa. Prestazione che lo rincuore dopo tanto tempo fuori.

Trajkovski 6.5 - Bravo a mettere dentro su assist di Nestorovski, si accende a sprazzi, ma sempre con qualità.

Moreo 7 - Non si vede, ma c'è, eccome. Attaccante ideale per gli allenatori: si sbatte e non protesta. Due assist decisivi per la vittoria. ( Dal 83' Murawski - ).

Nestorovski 6.5 - Cuore di capitano per il macedone: va a segno, dà assist a Trajkovski. Autorevole anche nelle interviste post-gara. ( Dal 76' Puscas s.v.- ).