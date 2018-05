Le pagelle del Palermo - Super La Gumina, ottimo Rolando

Ternana Palermo 2-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pomini 6 - Non può nulla sui gol della Ternana, sicuro nelle prese alte.

Rispoli 6,5 - Gioca a tutto campo ed è sempre sul pezzo, molto attivo anche in fase offensiva.

Dawidowicz 5,5 - Si distrae troppo nel finale e la Ternana infatti torna in partita. Serve maggiore concentrazione.

Rajkovic 6 - Gioca molto bene nel primo tempo, poi nel finale cala ma comunque mantiene alta la guardia.

Aleesami 6 - Va a corrente alternata, non proprio brillante in fase difensiva, meglio invece in quella offensiva, scodella il cross per il gol di Rolando.

Rolando 7,5 - Due assist e primo gol in rosanero. Meglio di così non poteva andare. Prestazione sontuosa. Dal 77’ Jajalo s.v. -

Murawski 6 - Controlla le sue zolle di competenza, senza strafare ma senza perdere mai la bussola. Dal 90’ Gnahorè-

Chochev 6 - Corre e lotta per la squadra, sufficienza piena. Non sbaglia nulla.

Coronado 6,5 - Quando ha palla tra i piedi ti aspetti sempre che esca qualcosa di magico dal cilindro, oggi partita positiva.

La Gumina 7,5 - Bomber. Due tiri e due bei gol, va su tutti i palloni e fa reparto da solo. Dall’84’ Trajkovski s.v. -

Moreo 5,5 - Non riesce ancora a graffiare. Tanto sacrificio ma sotto porta non è mai incisivo.