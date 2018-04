Le pagelle del Palermo - Super Pomini, male l'attacco

Palermo Pescara 1-1

Pomini 7,5 - Se oggi il Palermo è secondo è grazie a lui. Rigore parato a Brugman e grande prestazione.

Dawidowicz 5,5 - Svogliato e spesso travolto dale avanzate abruzzesi. Disordinato nella ripresa.

Struna 6 - Bravo nelle palle alte, non sbaglia nulla ma non può cambiare volto al match.

Rajković 5 - Una sua indecisione e leggerezza stava per regalare il successo al Pescara, suo il fallo di rigore nel finale.

Rispoli 6 - Scodella diversi palloni in mezzo ma i compagni lo seguono poco.

Coronado 7 - Sempre lui, solo lui. Gran gol e prestazione come di consueto importante. Dal 77’ Trajkovski s.v. -

Jajalo 5,5 - Non riesce mai a verticalizzare, poche idee e disorientato nelle ripartenze dei rosanero.

Chochev 5 - Male. Gioca pochi palloni e quando lo fa li sbaglia.

Dal 57’ Gnahorè 5,5- Entra e non riesce a graffiare, soffre le avanzate degli avversari.

Aleesami 5,5 - Quasi mai efficace. Non penetra mai in area avversaria e appare timido in fase offensiva.

La Gumina 5 - Non la vede quasi mai e quando ha l’occasione giusta colpisce malamente di testa.

Nestorovski 5 - Ancora una prestazione da dimenticare per il macedone, mai pericoloso, mai in partita. Dall’86’ Moreo s.v. -