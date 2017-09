Le pagelle del Paraguay - Gustavo Gomez bravo e sfortunato, bene Romero

Risultato finale: Paraguay-Uruguay 1-2

© foto di Federico Gaetano

Silva 6 - Non ha alcuna responsabilità sulle due reti subite, nel resto della gara non viene mai chiamato a sporcarsi i guanti.

Moreira 6 - Non corre rischi sulla corsia di destra anche grazie al mai pericoloso Rodriguez, qualche traversone interessante per i compagni.

Da Silva 6 - Mette al servizio della squadra la sua grandissima esperienza, riesce anche ad arginare con efficacia il Matador Cavani.

Gomez 6 - Prova di personalità per il difensore del Milan, era difficile gestire un cartellino giallo subito nei primi minuti di gara. Sfiora la rete ma è sfortunatissimo in occasione dell'autorete che chiude la partita.

Alonso 5,5 - Abbastanza duro e scoordinato, bene dal punto di vista della corsa ma manca quell'intelligenza tattica per accompagnare con costrutto le sortite offensive di Romero.

Romero A. 6 - Rispetto al fratello gemello ha meno spazio per colpire, le doti ci sono ma non le mette fino in fondo in mostra. Nel finale in spaccata riapre la partita.

Riveros 6 - Centrocampista delle discrete doti tecniche, non disdegna a dare una mano al reparto arretrato senza mai sfigurare. (Dal 79' Dominguez 6 - Entra nel finale e si forgia dell'assist per la rete di Angel Romero).

Caceres 6 - Uno dei punti fermi del centrocampo del Paraguay comincia abbastanza bene ma è sfortunato, infatti lascia il campo nel primo tempo per infortunio. (Dal 41' Ortiz 6 - Mette in seria difficoltà Muslera, peccato per il finale non perfetto).

Romero O. 6,5 - Nel secondo tempo è lui il grimaldello che ha scardinato la difesa dell'Uruguay, tutti i suoi traversoni diventano un pericolo per la difesa della Celeste.

Barrios 6 - Non gli si può dire niente dal punto di vista dell'impegno, del lavoro e del sacrificio. L'ex Borussia Dortmund viene servito poco e rischia di regalare il vantaggio all'Albirroja. (Dal 67' Salcedo 5,5 - Si fa notare soltanto una volta colpendo il montante da ottima posizione).

Almiron 5,5 - Prova con la sua velocità di mettere in difficoltà la difesa dell'Uruguay, non coglie mai impreparato il capitano dell'Uruguay Godin.