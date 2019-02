Le pagelle del Paris Saint-Germain - Mbappé indomabile. Buffon felino

Risultato finale: PSG-Montpellier

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buffon 8 - Compie numerose parate degne del suo talento non evitando, per mera questioni di centimetri, anche l'unica rete del Montpellier.

Dani Alves 7 - Svaria sapientemente lungo la fascia destra servendo a Kurzawa l'assist dell'1-0 (dal 76' Dagba 6 - Subentra a Dani Alves giocando, in maniera diligente, lungo l'out di destra).

Kehrer 6,5 - Dirige disciplinatamente la retroguardia del PSG cercando, con un colpo di testa in elevazione sugli sviluppi di un corner, la via del gol (dall'83' Diaby sv - Sostituisce Kehrer non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Kimpembe 6 - Gioca coscienziosamente al fianco di Kehrer non commettendo clamorosi errori sotto l'aspetto difensivo.

Kurzawa 8 - Percorre sistematicamente la corsia di sinistra rendendosi protagonista di un gol e svariati assist.

Verratti 6,5 - Abbina quantità e qualità in mezzo al campo servendo, soprattutto nel ripresa, diversi palloni degni di nota.

Marquinhos 6 - Ricopre intelligentemente il ruolo di centrocampista centrale donando grande equilibrio tattico alla formazione di Tuchel.

Nkunku 6,5 - Affonda diverse volte lungo la fascia di competenza recapitando, ai propri compagni, diversi suggerimenti interessanti.

Draxler 6,5 - Agisce talentuosamente sulla trequarti sfiorando, più e più volte, la giocata decisiva.

Di María 7,5 - Conferisce classe ed estro alla manovra offensiva del PSG realizzando, con uno splendido calcio di punizione, la rete del 2-1 (dal 68' Choupo-Moting 6,5 - Prende il posto di Di María vedendosi annullare, giustamente, un gol di pregevole fattura).

Mbappé 8,5 - Attacca costantemente la profondità vedendosi annullare un gol, realizzandone un altro e provocandone un altro ancora.