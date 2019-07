Le pagelle del Perù - Guerrero chiude a testa alta, disastroso Zambrano

Risultato finale: Brasile-Perù 3-1

Gallese 6 - Stavolta non basta San Pedro per salvare il Perù, non è decisivo come nella semifinale ma finisce senza demeritare nonostante le tre reti subite. Intuisce il penalty di Richarlison ma non riesce a neutralizzarlo.

Advincula 5 - Uno dei migliori terzini del panorama sudamericano, incartato nella partita più importante della sua carriera. In difficoltà quando puntato da Everton, stringe troppo nell'occasione del primo vantaggio brasiliano.

Abram 6 - Prova a tenere in piedi la retroguardia della Blanquirroja davanti allo strapotere tecnico del Brasile, bravo sui palloni alti. Buona la coppia con un deludente Zambrano.

Zambrano 4,5 - Un primo tempo quasi impeccabile, rovina però la sua prestazione proprio nell'ultimo minuto della prima frazione. Movimento sbagliato a contrastare Gabriel Jesus che vale il secondo gol verdeoro. Nella ripresa frana addosso ad Everton concedendo il penalty che regala la Copa alla Seleçao.

Trauco 5 - Tra i più in difficoltà della sfida, lo si capisce già dopo quindici minuti. Irriso da Gabriel Jesus che si prende gioco di lui, il lato debole del Perù e l'attaccante del Manchester City fa il bello e cattivo tempo.

Yotun 5 - Il centrocampista d'equilibrio del Perù, per buona parte della partita non sbaglia un passaggio. Ha sulla coscienza però la rete di Gabriel Jesus, lezioso sul pallone perso che vale il raddoppio della Seleçao. (Dal 79' Ruidiaz sv).

Tapia 6 - Le qualità non sono quelle del catalizzatore ma battaglia con il coltello tra i denti, si prende un giallo ma non toglie mai il piede. L'animo della zona mediana peruviana. (Dal 82' Gonzales sv).

Flores 5,5 - Non punge, non si nota. L'esterno offensivo del Perù incappa in una giornata storta, punta poco e male Alex Sandro senza mai rendere la vita difficile al terzino della Juventus. Meglio nella ripresa che termina con un suo mancino quasi a segno.

Cueva 6 - Si accende da Cueva in un'occasione, lo fa e si guadagna il calcio di rigore. Per il resto viene ingabbiato dalla mediana del Brasile che lo limita in questa finale ma prestazione sufficiente.

Carrillo 6,5 - Il migliore in campo del Perù, parte a sinistra e conclude a destra. Sgasa lungo le corsie esterne, catalizza la manovra peruviana ma non basta per conquistare il titolo. (Dal 86' Polo sv).

Guerrero 6,5 - E' il miglior cannoniere in attività della Copa America, lo conferma anche questa sera. Lascia il segno con il rigore vincente che riapre la sfida, sempre generoso e pericoloso.