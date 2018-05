Le pagelle del Perugia - Bella sventola di Diamanti, difesa da rivedere

Risultato finale: Bari - Perugia 3-1

© foto di Federico Gaetano

Leali 5 - Se sui primi due gol pugliesi non si ravvisano sue colpe, ne ha eccome sul terzo: calcia un rinvio disastroso addosso a Floro Flores, lanciandolo verso la porta.

Volta 5 - Fa valere il fisico, a volte anche troppo. Si perde Gyomber sullo stacco: lo slovacco ne approfitta ed insacca l'1-0. Saltato secco da Andrada anche sul gol del raddoppio.

Belmonte 6 - Il San Nicola gli riserva fischi ad ogni pallone toccato e cori non proprio d'affetto. Lui dal canto suo però non si demoralizza ed è anzi tra i migliori dietro.

Magnani 6 - Primo tempo tutto sommato tranquillo, il suo: riesce a controllare Improta abbastanza bene e non va mai in sofferenza. Dopo l'intervallo, però, non rientra. (dal 46' Gonzalez 5 - Non scala proprio con i tempi giusti ed esce in ritardo per contrastare la meravigliosa traiettoria di Andrada. Messo a sedere da Floro Flores sul 3-1).

Mustacchio 6 - Primi dieci minuti di grande spinta, nei quali prova a far gol pure lui. Cala un po' alla lunga distanza, anche se è tra i pochi a volerci provare fino in fondo.

Colombatto 5 - La sua sapiente regia oggi è mancata molto alla squadra di Breda. Forse ha sofferto il primo caldo: sta di fatto che non si nota proprio la sua presenza. (dal 79' Germoni s.v.)

Gustafson 6 - Lo svedese ad inizio partita libera Mustacchio al tiro con una bella apertura. Suo anche il tocco prima del gol di Diamanti. In mezzo però a una gara intermittente.

Pajac 5,5 - Salvato due volte dall'arbitro: prima sul gol di Improta, poi sul possibile tocco di mano. Nell'ora abbondante della sua partita non riesce a lasciare il segno. (dal 63' Terrani 5,5 - Prova a regalare brio sulla fascia ma forse esagera con i dribbling. E si perde Andrada quando avvia l'azione da lui stesso conclusa con il 2-0).

Diamanti 6,5 - Bella sventola da fuori all'inizio: risponde Micai. Suo però il fallo che porta alla punizione sulla quale Gyomber apre le danze. Accorcia nel finale con un euro-gol.

Buonaiuto 6 - Ispirato in avvio, in meno di dieci minuti chiama due volte alla parata Micai. Poi, eccetto un tiro da posizione defilata nel secondo tempo, ha poche chance.

Di Carmine 5 - Pomeriggio molto complicato il suo, sempre nella morsa di Gyomber ed Empereur. Il risultato finale è che non riesce mai a concludere verso la porta pugliese.