Le pagelle del Perugia - Cerri illude due volte, Di Carmine gira a vuoto

Risultato finale: Ascoli - Perugia 2-2

© foto di Federico Gaetano

Leali 5 - Combina un pasticcio, uscendo in modo sprovveduto sul gol del pari di Addae. Quindi un paio di interventi discreti, prima di cadere sul tiro di D'Urso.

Volta 6 - Richiamato nel corso del primo tempo per qualche intervento troppo energico, nella seconda frazione di gioco l'esperto capitano degli umbri ha meno problemi.

Belmonte 6 - Oggi gli tocca l'inedito ruolo di centrale dei tre dietro, e lo svolge con sufficiente diligenza. Vicino al gol nel finale, glielo nega Agazzi in tuffo.

Magnani 6 - Torna in campo dopo qualche partita saltata per infortunio. Tiene bene a livello fisico, meno brillante in impostazione con qualche pallone sprecato.

Mustacchio 6,5 - Scodella un pallone dolcissimo nel cuore dell'area, perfetto per l'incornata di Cerri che vale il vantaggio. Un po' in ritardo su D'Urso nel 2-2.

Bianco 6 - Nervoso nel primo tempo, è il primo ammonito nel pomeriggio del Del Duca. Recupera però tanti palloni dal canto suo. Breda, onde evitare rischi, preferisce toglierlo. (dal 68' Gustafson 6 - Lo svedese dovrebbe portare un po' più di qualità lì in mezzo ma il suo ingresso non sposta troppo gli equilibri dell'incontro).

Colombatto 6 - Discreta partenza, nel primo tempo regge bene il centrocampo umbro e offre bei palloni in verticale. Nella ripresa invece si spegne piano piano.

Pajac 5 - Non sfrutta un grossolano regalo di Addae, sbagliando il tocco finale per Di Carmine. Decisamente troppo sorpreso dallo scatto di Mogos nell'azione del 2-2. (dal 70' Terrani 6 - Discreto apporto sulla fascia sinistra dal momento del suo ingresso. Belle discese anche se ha poca precisione nei cross).

Diamanti 6,5 - Primo tempo discontinuo, si accende nella ripresa. Da un suo spunto nasce infatti l'azione del secondo vantaggio firmato Cerri. Discute con Addae fino all'ultimo. (dall'81' Buonaiuto s.v.)

Cerri 7,5 - Sbuca alle spalle della difesa, girando in rete il cross di Mustacchio da destra: è lo 0-1. Nel secondo tempo regala il secondo vantaggio ai suoi. Illusorio pure quello.

Di Carmine 5 - Veramente fuori dal gioco offensivo umbro, non riesce mai neanche una volta a concludere verso la porta difesa da Agazzi. Giornata in cui gira a vuoto.