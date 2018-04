Le pagelle del Perugia - Di Carmine come un rapace, Buonaiuto ispirato

Risultato finale: Carpi - Perugia 1-2

© foto di Federico Gaetano

Leali 5,5 - Lo salva il palo sul tiro di Jelenic: sembrava battuto. Poco prima ha rischiato molto su un'uscita. Concas gli manda la palla all'angolino: lì non ha colpe.

Volta 6,5 - Anche oggi si rivela il migliore del pacchetto arretrato umbro. Morde su qualsiasi avversario e non viene mai davvero superato da nessuno.

Del Prete 5,5 - Un po' distratto: commette un fallo ingenuo al limite, concedendo la punizione del palo a Jelenic. Saltato facile anche da Melchiorri nella ripresa. (dal 66' Dellafiore 6 - Inserito per gli ultimi venticinque più recupero, si sistema dietro e ottempera agli obblighi che gli richiede Breda in maniera sufficiente).

Belmonte 5,5 - Prestazione più che dignitosa al rientro da titolare dopo un po', rovinata però dal mancato intervento aereo sul gol di Concas che riapre tutto.

Mustacchio 6 - Oggi si è reso più prezioso per le profonde diagonali difensive che non per le spinte sulla destra. Una prestazione complessiva più che sufficiente.

Gustafson 7 - Ormai proprietario di un posto fisso lì in mezzo, mette il punto esclamativo alla prova dei suoi segnando il gol del raddoppio perugino.

Bianco 6 - Gara dell'ex per lui, che sarà anche il primo ammonito della contesa. Tanta quantità in mezzo: quando esce è salutato dagli applausi dei suoi ex tifosi. (dal 62' Colombatto 6 - Breda lo butta dentro per provare a gestire un po' meglio il pallone. Lui obbedisce ma non aggiunge granché. Ammonito nel recupero. Con intelligenza).

Buonaiuto 7 - Autore dell'assist involontario per Di Carmine, anche se era un tiro strozzato. Volontarissimo, e molto bello, invece il servizio per Gustafson. Ispirato. (dall'83' Kouan s.v.)

Terrani 6 - Avvio abbastanza timido, forse deve prendere le misure con il ruolo di esterno a tutta fascia. Più positiva la ripresa, nella quale sguscia via spesso.

Di Carmine 7 - Ha il fiuto del rapace: si avventa sul tiraccio di Buonaiuto e lo tramuta in rete. Poi non ha altre occasioni, ma ha capitalizzato al massimo l'unica avuta.

Cerri 6 - Si fa vedere per fungere più da riferimento per sponde e affini. Partita di grande sacrificio la sua, nella quale non ha mai modo di provare a far male.