Le pagelle del Perugia - Di Carmine fatale, bene la difesa

Pro Vercelli Perugia 0-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Leali 6,5 - Bravo nelle uscite e quando deve disimpegnare.

Volta 6,5 - Scodella vari palloni in mezzo ed è sempre sul pezzo, mai una sbavatura.

Germoni 6 - Gioca con tenacia e senza mai perdere la bussola, concentrato fino a quando lascia il posto a Diamanti. Dal 66’ Diamanti 7- Entra e cambia musica al match, dai suoi piedi nascono le azioni dei gol.

Magnani 6 - Corre e lotta per la squadra, bravo sia in fase difensiva che offensiva.

Mustacchio 6 - In fase difensiva è ottimo, meno in quella offensiva, sbaglia alcuni cross.

Gustafson 5,5 - Inizia bene, poi cala un po’ nella ripresa. Un po’ distratto in alcune circostanze. Dal73’Bianco s.v.-

Colombatto 6 - Gioca diversi palloni in avanti e non sbaglia mai in fase d’interdizione.

Della Fiore 6 - A centrocampo detta leggi e non si fa mai sorprendere, porta a casa la pagnotta.

Bandinelli 5,5 - Non inizia benissimo la ripresa e viene sostituito. Nel primo tempo non aveva giocato male. Dal 52’ Buonaiuto 6 - Entra e mostra subito carattere vincendo vari contrasti. Buona performance.

Di Carmine 7,5 - Lo spunto del bomber. Grazie al suo primo gol il Perugia porta a casa tre punti fondamentali. Più facile il secondo.

Cerri 6,5 - Si muove bene e offre diverse palle importanti a Di Carmine.