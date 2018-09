Le pagelle del Perugia - Mustacchio ci prova, difesa rimandata

© foto di Federico Gaetano

Gabriel 5.5 - Poco può sui gol avversari. Quattro reti per una sconfitta pesante.

Ngawa 5.5 - Contro Trajkovski vive un pomeriggio non semplice. Gli scappa soprattutto nella ripresa.

Gyomber 5.5 - Prova insufficiente al centro della difesa. Ancora lontano dalla miglior condizione fisica. Deve affinare i meccanismi con i compagni.

El Yamiq 5 - Prova incolore per il difensore, in particolare nella ripresa. Preferito a Cremonesi non lascia il segno.

Mustacchio 6 - Spinge con continuità nella seconda parte anche nei momenti più complicati, ma non basta. Suo l'assist per il gol di Dragomir.

Moscati 6 - In mediana svolge il compito con giudizio. Sbarra più volte la strada agli avversari.

Dragomir 5.5 - Discreto match per un'ora di gioco, poi anche lui va in tilt. Nel finale, però, si riprende e segna il gol della bandiera. (Dal 59' Bianco 5.5 - Nessun cambio di ritmo. )

Verre 6 - Pomeriggio deludente per il mediano scuola Roma. Troppe giocate elementari, fatica a contrastare gli avversari.

Falasco 6 - Spinge sulla fascia con alterne fortune. Meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa. (Dall'84' Mazzocchi s.v. - Nessun cambio di ritmo. )

Vido 6 - I gol del Perugia fino al pomeriggio era tutti con la sua firma. Gioca con ardore, si fa anche male nella ripresa. (Dal 68' Bianchimano 6 - Non trova spazio per pungere).

Melchiorri 5.5 - Lavoro sporco, ma poche possibilità di rendersi pericoloso.