Le pagelle del Perugia - Pajac a tutta, Di Carmine segna e sfiora il bis

Risultato finale: Empoli - Perugia 2-1

© foto di Federico Gaetano

Leali 5,5 - Ringrazia la traversa su Pasqual, al quale però consente di segnare direttamente su cross. Prima rischia la papera su Donnarumma, sul cui gol del 2-1 non può nulla.

Volta 5,5 - Ottima partenza, ribatte qualcosa come venti di cross di fila. Sul ventunesimo però l'incertezza decisiva: abbozza solo l'intervento e il cross di Pasqual va in gol.

Belmonte 5,5 - Anche per lui discorso simile a quello fatto per il suo capitano: molto bene fino al secondo gol subito, nel quale è sfavorito anche da un rimpallo.

Magnani 6 - Dei tre difensori centrali l'unico che non si macchia di neanche un errore visibile è lui. E si va così a prendere una sufficienza tutto sommato meritata in pagella.

Zanon 5,5 - Quasi mai coinvolto nella costruzione offensiva, è dalla sua parte che arrivano i maggiori pericoli dall'attacco empolese. Difficile che trovi le contromisure. (dal 79' Terrani s.v.)

Buonaiuto 5,5 - Prova a rendersi pericoloso grazie alle sue incursioni in avanti da mezzala. Non incide granché: giusto un timido colpo di testa nel finale. (dall'89' Gustafson s.v.)

Colombatto 6 - Regala grandissima sostanza davanti alla difesa. Fallo ingenuo al limite che causa la punizione sulla quale Pasqual centra il legno. Tanto corse che fu sei.

Bianco 5,5 - Avvio gagliardo, morde su tutte le caviglie che passano dalle sue parti. Poi però l'Empoli prende tantissimo campo e inevitabilmente cala di brillantezza. (dall'83' Kouan s.v.)

Pajac 6 - Il croato ha voglia di cavalcare sulla fascia mancina e lo fa più o meno per tutti i novanta minuti, arrivando anche ad impensierire Terracciano un paio di volte.

Cerri 5,5 - La sua stazza non è facile da contenere per la retroguardia empolese, ma per lunghi tratti di gara è sembrata difficile da fare anche per lui stesso.

Di Carmine 7 - Non sono neanche passati centoventi secondi che ha già gonfiato la rete empolese. Sfiora il bis ad inizio ripresa: serve un super Terracciano per dirgli di no.