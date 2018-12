Le pagelle del Pescara - Bene Balzano, sfortunato Del Grosso

Risultato finale: Hellas Verona-Pescara 3-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kastrati 6 - Tre reti sul groppone, ma anche almeno due interventi decisivi.

Balzano 6.5 - Tiene botta alle offensive dell'Hellas. Si lancia appena all'attacco. Dai suoi piedi partono quasi sempre le azioni più pericolose.

Gravillon 5.5 - Causa il rigore del 2-0 e in generale non dà l'impressione di essere in una serata positiva.

Scognamiglio 5.5 - Soffre il dinamismo del tridente degli scaligeri. Alterne cose buone ad altre meno.

Del Grosso 5 - Causa l'autorete del 3-0, coronamento di una gara non sempre al massimo.

Machin 6 - Inizia bene, poi improvvisamente si spegne. Meglio nella ripresa. Suo l'assist per il gol di Mancuso. (Dal 90' Cocco s.v. )

Brugman 5.5 - Non c'è il cambio di passo nella manovra. Potrebbe far di più, ma non basta.

Memushaj 5.5 - Dalla sua qualità è lecito attendersi di più. Soffre la corsa e il ritmo della mediana scaligera.

Marras 5.5 - L'impegno non manca, ma ci sono pochi spazi per colpire. Via poco prima dell'ora di gioco. (Dal 54' Palazzi 5.5 - Non c'è cambio di passo.)

Monachello 6 - Sempre molto vispo sul fronte d'attacco. Appena può cerca la conclusione. (Dall'82' Antonucci s.v. - )

Mancuso 6.5 - Va a segno, si sbatte per tutta la gara. L'impegno c'è, non sempre è servito a dovere.