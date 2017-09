Le pagelle del Pescara - Bene Brugman e Benali, Baez in ombra

Risultato finale: Perugia-Pescara 4-2

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pigliacelli 5.5 - Non sempre perfetto. Non ha grandi colpe ma subisce comunque 4 gol.

Zampano 5.5 - Partita non da Zampano. Un po' contratto e impreciso.

Coda 5.5 - Non grossi errori, ma troppo statico in occasione dei gol perugini.

Perrotta 5.5 - Come il compagno non commette errori gravi, ma sulle palle in bilico l'attacco del Perugia arriva sempre prima.

Mazzotta 6 - Spinge come un forsennato. Da rivedere in fase difensiva.

Coulibaly 5 - Grande corsa ma gli manca un po' di qualità. Finisce per soccombere in mezzo ai centrocampisti avversari. (dal 64' Valzania 6 - Il suo ingresso migliora la manovra, ma non basta per riaprire il match.)

Proietti 5 - La sua regia non funziona a dovere. Perde il duello con Colombatto.

Brugman 6.5 - Forse il migliore dei suoi. Un gol e tanti inserimenti pericolosi.

Baez 5 - In ombra. Nel primo tempo si divora una grande occasione e poi esce dal match. (dal 65' Ganz 5.5 - Entra ma non incide. Una conclusione deviata e poco altro.)

Pettinari 5 - Dopo la tripletta della giornata scorsa oggi ha le polveri bagnate. Poco servito.

Benali 6.5 - Si procura e segna il rigore. Gioca un match di sostanza e si rivela il migliore insieme a Brugman.