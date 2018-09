Le pagelle del Pescara - Bene Cocco, incerto Balzano

Risultato finale: Pescara-Livorno 2-1

© foto di Federico Gaetano

Kastrati 6 - Poco può sul gol di Porcino, per il resto fa il suo dovere anche con qualche rischio di troppo.

Balzano 5.5 - Prima sbaglia clamorosamente in occasione del rigore, poi si riscatta parzialmente procurandosene uno. Nel mezzo spinta a intermittenza.

Gravillon 6 - Deve rimediare all'errore del compagno, ma non ci riesce. Si tratta dell'unico errore in una gara sufficiente.

Campagnaro 6.5 - Ruvido in alcune circostanze, determinante in altre come nel finale su Di Gennaro.

Del Grosso 6 - Spinge a fasi alterne. Concede poco agli avversari. Efficace sui contrasti.

Memushaj 6 - Prova senza infamia e senza lode. Meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa. La sua esperienza servirà.

Brugman 6.5 - Più che buona la sua gara a tutto campo. Sempre pungente nella ripresa, non molla fino alla fine.

Melegoni 7 - Che bella gara per giovane prodotto del vivaio dell'Atalanta. Corsa e inserimenti nella prima parte. Cala un po' nella seconda, esce stremato. (Dal 81' Kanoute s.v.- )

Mancuso 6 - Meno scintillante rispetto ad altre volte. Lavoro di sacrificio, poco appariscente, ma efficace.

Cocco 7.5 - Dopo tanta sofferenza è arrivato il suo pomeriggio di gloria: una doppietta di rigore per stendere il Livorno. Che sia l'anno della rinascita?

Antonucci 6.5 - Il giovanissimo esterno, scuola Roma, fa vedere i suoi numeri: corsa, cuore e intensità. Per più di 50' è tra i migliori. Poi cala, complice anche le non perfette condizioni fisiche, esce dopo aver finito la benzina. (Dal 74' Capone 6.5 - Sfrutta gli spazi lasciati dal Livorno e fa più volte al tiro)