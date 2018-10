Le pagelle del Pescara - Brugman illude, spinge Balzano

Dopo il convincente successo contro lo Young Boys, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha così parlato a JTV: "Abbiamo iniziato bene, siamo passati in vantaggio, abbiamo subito solo un pericolo ed è stato bravo Szczesny a mandarlo lontano dalla porta, quando eravamo in...

Inter, Spalletti: "Avanti col 4-2-3-1. Skriniar non giocherà terzino"

TOP NEWS ore 20 - Curva Juve chiusa per 1 turno. Roma, gioca Kluivert

Monchi: "Kluivert, serve pazienza. Percorso simile a quello di Under"

Monchi: "Ci serve equilibrio. Roma vista con rispetto in Europa"

Napoli, Ancelotti su Salah: "Al 70 o 80% non cambia: è pericolosissimo"

Juve, Allegri: "Contento per Dybala. Berna? Poteva passare di più"

Dybala stellare, Cristiano non manca. Le aperture estere sulla Juventus

La Roma cala il tris. A segno il turco Under: 3-0 al Viktoria Plzen

Antonucci 6.5 - Per un tempo crea più di un pericolo. Meno arrembante nella ripresa, ma prova dignitosa ( Dal 67' Capone 6 - Spezzone di gara ordinato, senza sbavature. )

Mancuso 6 - Va a segno su rigore. Si dà da fare in area di rigore tenendo in apprensione i difensori avversari.

Machin 6 - Si dà da fare in mezzo al campo, però non sempre riesce dare i giusti ritmi alla manovra offensiva. ( Dal 79' Crecco s.v.- )

Brugman 6.5 - Punizione splendida, lotta a tutto campo e detta i ritmi dell'aione. Purtroppo, però, non basta.

Memushaj 6 - In mezzo al campo svolge il compito con giudizio., ma dalla esperienza ci si attende di più.

Del Grosso 6 - Poca spinta sulla fascia, nessun errore degno di nota in fase di non possesso, ma si limita al compitino.

Campagnaro 6 - Qualche brivido, in particolare nella ripresa, ma non molla di un centimetro.

Balzano 6.5 - Stantuffo per più di un'ora di gioco. Cala un po' nel finale.

Fiorillo 6 - Attento per 90', nel finale poco può sulle conclusioni vincenti del Padova. Beffato in particolare dalla deviazione sottomisura di Cappelletti.

