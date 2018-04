Le pagelle del Pescara - Machin non basta, male Crescenzi

Risultato finale: Pro Vercelli-Pescara 3-1

© foto di Federico Gaetano

Fiorillo 5.5 - Diversi interventi interessanti, ma alla fine cede per ben due volte, fatali nell'economia del match.

Crescenzi 4.5 - Atteggiamento sconsiderato, costato ai suoi una letale inferiorità numerica. Doppio giallo dopo poco più di dieci minuti, difficile valutare se non negativamente.

Fornasier 5 - Prova a tenere botta, ma l'inferiorità numerica non aiuta tutta l'economia di gioco della sua squadra.

Perrotta 5 - Anche lui in chiusura non è sempre preciso, potrebbe dare qualcosa di più.

Mazzotta 5.5 - Appoggia bene la fase offensiva, ma nelle retrovie concede qualcosa di troppo. (Dall'89' Cocco sv).

Pepin 6.5 - E' lui che trova il gol del pareggio, avventandosi su un pallone vagante e siglando l'1-1.

Brugman 6 - Lotta su ogni pallone senza risparmiarsi mai, andando a tenere alta l'attenzione a centrocampo.

Valzania 6 - Si muove bene in entrambe le fasi di gioco, riuscendo a dialogare bene con i compagni. (Dall'80' Carraro sv).

Mancuso sv - Costretto ad uscire dopo pochi minuti per ottemperare all'espulsione di Crescenzi. (Dal 14' Balzano 6 - Entra bene in campo, dando il suo apporto con convinzione).

Pettinari 5 Non riesce a trovare sempre lo spazio giusto per colpire, poche le occasioni in cui si rende realmente pericoloso.

Falco 5 - Si muove tanto al limite dell'area, prova a penetrare in velocità ma la difesa avversaria lo contiene bene.