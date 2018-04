Le pagelle del Pescara - Mancuso show, bene la mediana

Risultato finale: Pescara-Spezia 0-0

Fiorillo 6 - Inoperoso nel primo tempo, poco può sui gol di De Francesco e Mulattieri, si riscatta con una bella parata su Lopez.

Balzano 6 - Tanta grinta e interventi al limite, ma sullo scontro fisico ha quasi sempre la meglio.

Coda 6 - In mezzo alla difesa non sfigura, tiene a bada Forte e Marilungo. Nella ripresa con Mulattieri e Granoche più grattacapi. (Dal 85' Fornasier s.v. )

Perrotta 6 - Fronteggia con furore l'avversario, meglio nel primo tempo rispetto alla seconda parte di gara.

Fiamozzi 6 - Ci mette tutto quello che ha, non molla fino all'ultimo.

Machin 6.5 - Gara giudiziosa, senza tanti fronzoli. Tatticamente prezioso, corre fino all'ultimo.

Brugman 6.5 - Detta i tempi della manovra. Prova più che positiva, in particolare nel primo tempo. Nel finale potrebbe segnare, ma spreca.

Valzania 6.5 - Volenteroso, macina chilometri sulla fascia. Bene soprattutto nel primo tempo.

Mancuso 8 - Tripletta decisiva per il conseguimento della vittoria. Non solo. Tanto movimento e corsa. Non molla mai. (Dal 86' Baez s.v. )

Pettinari 6 - Gioco di sponda per i compagni, dà il suo contributo sufficientemente.

Falco 5.5 - Primo tempo senza grandi sussulti. Via dopo un tempo. (Dal 46' Capone 6 - Alcune accelerazioni, gara senza infamia e senza lode.)