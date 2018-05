Le pagelle del Pescara - Pettinari apparecchia, Valzania colpisce

Risultato finale: Novara-Pescara 1-1

Fiorillo 5 - Colpe concrete sul gol di Moscati, respinge praticamente sull'avversario il tiro-cross di Sansone.

Fiamozzi 5.5 - Non ha una spinta costante, ma nelle retrovie contiene con poche sbavature.

Gravillon 6 - Si comporta bene nelle retrovie, addirittura prova la conclusione nel primo tempo.

Perrotta 5.5 - Troppo nervoso, si fa ammonire subito nel primo tempo e rischia anche il rosso, Pillon lo chiama fuori da giochi. Dal 41' Coda 6- Ha un buon impatto sulla partita, fa il suo dovere senza particolari problemi).

Crescenzi 6 - Si concentra nelle retrovie con un buon lavoro in fase difensiva.

Pepin 6 - Un'altra prestazione positiva, ottimo secondo tempo per lui.

Brugman 6- Non solo fa girare il pallone, apre anche il gioco sulle corsie esterne.

Valzania 6.5 - Nel primo tempo sfiora il gol da due passi, ma nella ripresa non fallisce e trova il pareggio.

Mancuso 5.5- Un paio di occasioni insidiose ma manca la costanza nell'attaccare gli spazi.

Pettinari 6.5 - Un assist al bacio per il gol di Valzania, tanto lavoro per i compagni. (Dal 90' Bunino sv).

Capone 6 - Ci prova verso la porta di Montipò ma non è fortunato, in compenso lavora tanto per la squadra. (Dal 74' Baez sv).