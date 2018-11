Le pagelle del Porto - Bene Herrera e Marega

Risultato finale: Porto-Lokomotiv Mosca 4-1

Casillas 6 - Nel primo tempo la Lokomotiv è pericolosa, ma dove non arriva lui c'è il palo. Nulla di fare sul gol di Farfan.

Maxi Pereira 6 - Primo tempo con il freno a mano tirato, un po' meglio nella ripresa.

Felipe 6.5 - Qualche rischio, ma prova sostanzialmente positiva. Decisivo nella ripresa su Eder.

Eder Militao 6.5 - Soffre poco in difesa, si fa vedere anche in attacco.

Alex Telles 6 - Tiene bene la posizione, pochi pericoli nel primo tempo.

Danilo Pereira 7 - Prestazione a tutto campo. Lo trovi ovunque, abile sia in ripartenza che in fase di non possesso.

Oliver Torres 7 - Voto alto per il centrocampista, che non butta mai via un pallone e lavora bene anche in fase di non possesso. (Dal 84' Sergio Oliveira s.v. )

Herrera 7 - Lotta su tutti i palloni, va anche a segno. Prova solida in mezzo al campo.

Corona 7 - A tratti nella prima parte fatica ad essere contenuto. Nella ripresa prende ancora il palo, poi trova il meritato gol. (Dal 77' Hernani s.v. )

Marega 7 - Un gol e un assist e tante belle giocate nel primo tempo. Meno arrembante nella ripresa, ma sempre pericoloso quando chiamato in causa.

Brahimi 6 - Meno appariscente rispetto ai compagni di squadra. Poche possibilità per rendersi pericoloso. (Dal 69' Otavio 6.5 - Spezzone più che sufficiente di gara con la perla del gol)