Le pagelle del Porto - Brahimi delude, Militao il migliore

Risultato finale: Porto-Liverpool 1-4

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Casillas 6 - Il Liverpool nel primo tempo calcia in porta una volta e colpisce. Per il resto, anche nella ripresa, non ha granché da fare: raccoglie altre tre volte il pallone dal sacco, ma è incolpevole.

Militao 6.5 - Si adatta sulla fascia e lo fa alla grande, tenendo il piede costantemente premuto sull’acceleratore. In difesa non rischia nulla. E si toglie anche la soddisfazione di un gol.

Felipe 5 - Grande senso della posizione, quasi sempre in anticipo sugli attaccanti avversari. Nei duelli uno contro uno raramente si lascia sorprendere. Nella ripresa, come tutta la squadra, smette di giocare e nel finale concede lo spazio a Van DIjk per il poker.

Pepe 5 - Partita insufficiente dell’esperto difensore brasiliano che, anche questa sera, termina sul taccuino del direttore di gara per un fallo tanto inutile quanto rischioso. Colpevole principale sul gol di Firmino.

Alex Telles 6 - Uno dei più positivi: macina chilometri sulla fascia sinistra e, oltre ad una buona fase difensiva, nella metà campo avversaria mette costantemente i brividi ad Alexander-Arnold. Un’infinità di cross non sfruttati da Marega.

Danilo Pereira 5.5 - Muscoli e fisicità al servizio della squadra, si muove con i tempi giusti e sbarra la strada a Wijnaldum e compagni. Cala nella seconda parte.

Herrera 6 - Lo trovi a difendere e puntualmente a creare superiorità numerica sulla trequarti. Diversi inserimenti senza palla, peccato non aver capitalizzato un paio di occasioni da gol.

Otavio 5 - Parecchio sottotono rispetto al solito, Conceicao lo sposta sulla fascia e sembra fuori dalla partita. Quasi non si nota. (Dal 46’ Soares 6 - Si dà da fare nei minuti finali, sfiora anche il gol.)

Corona 6 - Il più pimpante dei tre in avanti, ha sempre il colpo in canna: diverse conclusioni in porta, quasi tutte neutralizzate da Alisson. Una spina nel fianco dei due terzini del Liverpool. (Dal 79’ Fernando s.v.)

Brahimi 5 - Alterna buone giocate ad altre rivedibili, va a corrente alternata e nell’arco della partita prende lunghe e immotivate pause. Non incide. (Dall’82’ Costa s.v.)

Marega 5.5 - Ha almeno quattro occasioni per timbrare il cartellino, ma la fortuna non è dalla sua parte. Più volte pericoloso, ma parecchio impreciso.