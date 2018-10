Le pagelle del Porto - Corona e Casillas sugli scudi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Casillas 7 - Tanta esperienza tra i pali e ancora reattività: più di un intervento degno di nota.

Maxi Pereira 6 - Si mantiene bloccato nella propria posizione. Poche sgasate in avanti, attento in difesa.

Felipe 6 - Rude in alcuni contrasti, non è sempre lucido, ma ha il merito di non mollare.

Eder Militao 6 - Anche per lui vale lo stesso discorso del compagno. Il brasiliano non è irreprensibile, ma non commette errore marchiani.

Alex Telles 6.5 - L'ex Inter si fa vedere sulla fascia, sbavature difensive, ma tanta corsa e grinta in fase di spinta. Lodevole per l'impegno.

Otavio 6.5 - Indaffarato in mezzo al campo, fa bene entrambe le fasi di gioco. Più volte al tiro senza fortuna. (Dal 79' Pereira s.v. - ).

Danilo 6 - Va a corrente alternata. Dimostra di non essere sempre al centro della gara. Lodevole, però, l'applicazione.

Herrera 6 - Centrifuga in mezzo al campo: tanti palloni recuperati. Finisce stremato ed esce tra gli applausi del pubblico. (Dall' 89' Sergio Olivera s.v. - )

Corona 7 - Ci mette cuore e velocità, oltre a buona tecnica di base: giocate da urlo nel primo tempo. (Dal 68' Torres 6 - Spezzone di gara sufficiente, ordinato e preciso.)

Marega 6.5 - Si batte con tanta grinta, sfiora il gol nel primo tempo, lo trova nella ripresa. Lo sfiora anche in altre circostanze, ma non è preciso.

Brahimi 6 - Un po' leggero in fase offensiva, sbaglia una buona chance nel primo. Sale di tono nella ripresa con più di una chance creata