Le pagelle del Portogallo - E' un Ronaldo mondiale, delude Guedes

Risultato finale: Portogallo-Spagna 3-3

© foto di J.M.Colomo

Rui Patricio 6 - Costretto a raccogliere di fondo al sacco la sfera per bene tre volte senza avere alcuna responsabilità, nessuna sbavatura per lui.

Cedric 5 - In perenne sofferenza lungo la corsia destra, il commissario tecnico prova a fargli tallonare Isco ma è lo spagnolo che si prende gioco del terzino del Southampton.

Fonte 5,5 - Diego Costa si prende gioco di lui in occasione della prima rete, prova a riscattarsi ma rischia in qualche circostanza di affondare sotto i colpi spagnoli.

Pepe 5,5 - Restano dei dubbi sul contatto con Diego Costa che vale il primo pari della Spagna, dispensa qualche colpo proibito allo spagnolo e fa fatica a contenerlo.

Guerreiro 6 - Rispetto a Bruno Fernandes riesce ad accompagnare diverse volte il contropiede del Portogallo, soffre meno di Cedric visto che la Spagna predilige la corsia opposta.

Bernardo Silva 5 - Tanto fumo e niente arrosto per l'ala portoghese, ci si poteva legittimamente aspettare di più dal suo mancino che non si accende per tutta la sfida. (Dal 69' Quaresma 6 - Ci prova nel finale a mandare in confusione la difesa spagnola, per poco non riesce nel suo intento. Ottima carta da giocarsi a gara in corso per Fernando Santos).

William Carvalho 6,5 - Nel secondo tempo segue ad uomo Iniesta mandandolo in difficoltà, il vero gigante del centrocampo lusitano ma gli manca qualcosa in impostazione.

Moutinho 6 - Partita di sacrificio, mette da parte la tecnica per provare a frenare sul nascere le azioni offensive della Spagna. In parte in alcune occasioni ci riesce.

Bruno Fernandes 5,5 - Non una grandissima prestazione per l'ex Sampdoria ed Udinese, prova a dare una mano alla linea di retroguardia in fase di non possesso mentre difficilmente lo si vede in proposizione lungo la corsia mancina. (Dal 68' Joao Mario 5,5 - Non partendo titolare, a sorpresa, fa fatica ad entrare nel match. Poteva fare qualcosa di più).

Guedes 5 - Inconcludente se non fosse per il pallone servito a Ronaldo che vale il momentaneo 2-1. Per il resto spreca due contropiedi ghiotti e poi si fa sovrastare da Busquets in occasione della seconda rete di Diego Costa. (Dal 80' André Silva sv).

Ronaldo 8 - Nella giornata dei record lui non si fa certo mancare nulla, l'uomo che fa la differenza per il Portogallo. Si porta il pallone a casa con una tripletta, strepitosa la rete su punizione nei minuti finali di gara. Primo portoghese a giocare quattro Mondiali, rimarrà per sempre nei libri di storia.