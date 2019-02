Le pagelle del PSG - Alves imprescindibile, Buffon attento

Fonte: A cura di Lidia Vivaldi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buffon 6,5 - Poco impegnato, ma attento quando chiamato in causa, salva in tuffo un tiro di Kamano destinato all'angolino più lontano.

Meunier 6 - Trova in Kamano un cliente piuttosto difficile, ma cerca di arginare al meglio la vivacità dell'avversario. Proprio uno scontro di gioco con l'attaccante guineano lo lascia dolorante, fino alla sostituzione.

dal 36' s.t.: Dagba s.v. - Solo una manciata di minuti per lui.

Thiago Silva 6,5 - Rimedia un'ammonizione ingenua, ma come sempre veste i panni del leader indiscusso della difesa. Sfiora il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma Pablo gli nega la gioia della marcatura personale.

Kimpembe 5,5 - Meno brillante del compagno di reparto, fa a sportellate con gli avversari tentando di non concedere troppi spazi soprattutto nella ripresa.

N'Soki 5 - Soffre la pressione di De Préville per tutto il match, sulla sua corsia il Bordeaux trova spesso il varco per avvicinarsi alla porta di Buffon.

Dani Alves 7 - Prestazione non continua, ma in crescendo, per l'ex Juve. Costringe spesso gli avversari al fallo, e mette in mostra le sue indiscusse qualità soprattutto nelle ripartenze. Sul finale veste i panni dell'assistman per Mbappé ma il compagno vanifica l'azione che poteva chiudere i giochi.

Verratti 6,5 - Nella prima parte di gara si mette in evidenza nel ruolo di collante tra centrocampo e attacco. Dai suoi piedi arrivano un paio di pregevoli assist per gli attaccanti. Nella ripresa Tuchel lo richiama per risparmiarlo in vista del Manchester.

dal 14' s.t.: Paredes 6 - Agisce con compiti più difensivi, nel momento in cui il Bordeaux aumenta la pressione alla ricerca del pareggio.

Nkunku 6 - Scelto per sopperire all'assenza di Neymar, non lascia un'impronta indelebile sulla partita, ma guadagna spesso falli utili per far salire la squadra o per sfruttare le capacità dei compagni da calcio piazzato.

Diaby 5,5 - Tuchel da fiducia al giovane attaccante schierandolo dal primo minuto a supporto di Cavani. Mette troppa foga in alcune circostanze, e risulta nel complesso poco incisivo, ma riesce ad impensierire Costil con un paio di conclusioni da fuori.

Choupo-Moting 5,5 - Bene in avvio di gara, si perde progressivamente quando i difensori del Bordeaux riescono a prendergli le misure. Manca di precisione.

Cavani 6 - Resta un po' isolato dalla manovra ma è comunque l'elemento decisivo per il PSG. Trasforma in modo magistrale il rigore che determina il risultato finale, ma si infortuna proprio nel calciare dal dischetto.

dal 1' s.t.: Mbappé 5 - Delude le aspettative con una prestazione impalpabile. E' poco servito dai compagni,ma spreca un'occasionissima creata da Dani Alves proprio nei minuti finali.