Le pagelle del PSG - Cavani e Kehrer sugli scudi

Risultato finale: Monaco-PSG 0-4

Areola 6 - Attento per tutti i 90'. Non sbaglia un intervento.

Kehrer 7 - Prestazione granitica in difesa. Non sbaglia un colpo. Implacabile soprattutto nel primo tempo.

Kimpembe 6 - Alcune piccole sbavatura, ma prestazione sostanzialmente sufficiente.

Thiago Silva 6.5 Tanta esperienza in mezzo alla difesa: con astuzia e fisico tiene botta.

Nkunku 6.5 Più che sufficiente primo tempo in fase di spinta. Bene anche nella seconda parte. (Dal 70' Choupo-Moting s.v. - )

Draxler 7 - Ottima prova per il tedesco. Spinge con intraprendenza, ordinato anche in fase di non possesso. Tuchel lo fa rifiatare. (Dal 67' N'Soki 6 - Tiene la posizione senza problemi)

Rabiot 6.5 - Parte piano, poi sale in cattedra. Guida la mediana con giudizio.

Diaby 6.5 - Corre fino a quando rimane in campo. Migliora sempre di più (Dal 77' Di Maria s.v. - ).

Neymar 7.5 - Primo tempo davvero notevole. Sfiora il gol in più di un'occasione, da assist per i compagni, tanta corsa e qualità. Poi nella ripresa timbra dal dischetto.

Cavani 8 - Una bella tripletta per il Matador dopo un periodo altalenante. E sono otto in stagione.

Mbappé 6.5 - Un po' troppo lezioso in alcune situazioni. Cresce nella ripresa.