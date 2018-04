Le pagelle del PSG - Cavani salva la faccia, disastro Lo Celso

Risultato finale: PSG-Guingamp 2-2

© foto di J.M.Colomo

Aréola 6 - Osserva inerme il siluro di Blas, bucato forse troppo agevolmente da Briand, che calcia però da due passi. Poi, pochi sussulti: una smanacciata sulla girata di Thuram, e un intercetto sul destro di Didot.

Dani Alves 5 - Sufficienza in copertura che rischia di pagare a caro prezzo: si perde Briand, che spreca, sbeffeggiato da Thuram. Il piatto forte, la spinta sulla fascia, non offre alcun guizzzo.

Thiago Silva 6,5 - Nella prima frazione regge la baracca, scongiurando il doppio svantaggio con un prezioso salvataggio sulla linea. L'intensità cala dopo l'intervallo: maschera i ritardi con sussulti, che producono più di un fallo.

Kimpembe 5,5 - Parte forte, la scivolata perentoria su Benezet lascia presagire una gara in discesa. Qualcosa, però, s'inceppa: non rispetta le distanze, e concede troppi metri agli strappi bretoni.

Kurzawa 5,5 - Più intraprendente rispetto al collega brasiliano sul fronte opposto, anche se pare a corto d'idee, quando manovra palla. Una sola botta dal limite sbilenca, che si perde a lato.

Lo Celso 4,5 - Due errori marchiani, uno per tempo: prima si divora un gol, ciabattando l'imbucata di Mbappé, poi si fa scippare il pallone di Grenier, che ispira il bis del Guingamp. Poco incisivo, e spesso distratto.

Motta 5 - Mortificato oltremisura dai fischi del Parc des Princes al momento del cambio. L'italo-brasiliano è contratto e la regia non è illuminata, ma non v'è dubbio che meriti un altro trattamento. (Dal 64' Nkunku 6 - Produce un paio d'insidie dopo l'ingresso).

Draxler 5 - Che il centro-sinistra non sia la sua mattonella lo s'intuisce quando è costretto a ripiegare. Discutibile la lettura tattica di Emery, ma lui non fa nulla per scuotersi. Lascia il campo in avvio di ripresa. (Dal 51' Pastore 5,5 - Prova a farsi carico di tutti i palloni che transitano in mediana, ma sbaglia parecchi appoggi).

Di Maria 5 - Scarico il Fideo, che galoppa al piccolo trotto, anziché sfrecciare a sinistra. Una delizia l'assist per il timbro di Mbappé, ingiustamente annullato dal direttore di gara: non basta a salvare la faccia. (Dal 64' Meunier 5,5 - Nessuna sgambata, rimedia un giallo nel finale).

Cavani 6,5 - Involuzione netta, per settantacinque minuti. Accoglie il regalo di Moreira, che comanda un penalty inesistente: lui ringrazia e capitalizza, trovando anche il pari con una bella zuccata.

Mbappé 6 - Il più vivace, in un tridente che si specchia troppo, scordandosi di concludere. La sua rapidità mette in crisi la difesa bretone, sigla un gol regolare, ingiustamente annullato dal direttore di gara.