Le pagelle del PSG - Marquinhos disastroso. Cavani velenoso

Risultato finale: Rennes-PSG 2-1

Areola 5 - Non viene chiamato a particolari interventi subendo, nelle poche vere occasioni avversarie, due reti.

Meunier 5,5 - Controlla timidamente l'out di destra rendendosi protagonista di un concordo di colpa in occasione del definitivo 2-1 rossonero di Del Castillo (dal 64' Dagba 6 - Prende il posto di Meunier giocando coscienziosamente lungo la corsia di destra).

Thiago Silva 5,5 - Capeggia la retroguardia di Tuchel non risultando incolpevole nella circostanza del 2-1 avversario.

Diallo 6 - Affianca, in maniera diligente, Thiago Silva non compiendo clamorosi errori in fase difensiva.

Bernat 6,5 - Affonda puntualmente lungo la fascia di competenza sfiorando, un paio di volte, la giocata decisiva.

Draxler 6,5 - Conferisce intraprendenza alla mediana del PSG cercando, e non trovando, la via del gol (dal 78' Paredes sv - Sostituisce Draxler non riuscendo, nel tempo concessogli, a mettersi in evidenza).

Marquinhos 5 - Ricopre un paio di ruoli, prima mediano poi difensore centrale, perdendosi colpevolmente Niang in occasione dell'1-1 rossonero.

Verratti 6 - Gestisce un elevato numero di palloni non prendendosi grosse responsabilità in fase offensiva.

Mbappé 6,5 - Salta costantemente il diretto marcatore andando vicino, svariate volte, alla rete personale.

Cavani 7,5 - Capitalizza i pochi rifornimenti offensivi arrivategli colpendo un palo e realizzando, in maniera rapace, la rete dell'1-0 per gli uomini di Tuchel.

Di María 6 - Veste i panni dell'attaccante esterno prima e della mezzala poi mostrandoci, solo a tratti, bagliori della sua classe (dal 64' Sarabia 6,5 - Subentra a Di María conferendo vivacità all'attacco del PSG).