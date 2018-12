Le pagelle del PSG - Mbappé cambia la gara, delude Choupo-Moting

Risultato finale: Strasburgo-PSG 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Areola 6 - Nulla può sul rigore di Lala, per il resto offre una buona prestazione.

Kehrer 6 - Ci sono dubbi sul rigore causato. Per il resto offre una prestazione dignitosa in entrambe le fasi. Sfiora anche il gol.

Kimpembe 6 - Non sempre convince, rude in alcuni contrasti, bada alla sostanza.

Nsoki 6 - Meglio del suo compagno di reparto, anche se preso in velocità fatica. Esce per scelta tattica. (Dal 46' Mbappé 7 - Il suo ingresso salva il PSG. Si prende il gol, semina il panico nell'area dello Strasburgo, ma non basta.).

Meunier 6 - Uno degli ultimi a mollare. Spinge appena può, buona fase difensiva. (Dall'80' Nkunku s.v.- )

Verratti 6 - Discreto match per un tempo, a sprazzi nella ripresa.

Rabiot 6 - Non è sempre al centro della manovra, fatica a far girare il pallone con qualità. Meglio nella ripresa da centrale.

Draxler 6 - Primo tempo più che positivo, meno intraprendente e lucido nella ripresa.

Diaby 6 - Pimpante el primo tempo, meno appariscente nella ripresa. Viene sostituito poco dopo l'ora di gioco. (Dal 69' Dani Alves 5.5 - Non incide sul match).

Choupo Moting 5 - Primo tempo grigio con pochi palloni giocabili. Zero tiri in porta. Qualcosa meglio nella ripresa, ma non basta.

Cavani 6.5 - 10 reti in 10 gare. Ancora in doppia cifra il Matador. Meglio nella ripresa con Mbappé.