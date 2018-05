Le pagelle del PSG - Sentenza Cavani, ok Nkunku. Difesa distratta

Risultato finale: Amiens-PSG 2-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Aréola 5,5 - È reattivo sull'estemporanea girata di Konaté, che lo fredda in due occasioni. Responsabilità evidenti sul raddoppio dell'Amiens: ribattuta troppo morbida sullo squillo del senegalese.

Meunier 6,5 - L'ex Brugge è in palla, e prova sin da subito ad imprimere il proprio marchio sulle sortite del PSG. Il mismatch con Avelar è evidente: dopo una sgambata delle sue, innesca Di Maria, che cestina una chance ghiottissima.

Marquinhos 5,5 - Rapidità che sovente gli consente di uscire in bello stile dalle circostanze più spigolose. Colpevole sul primo centro di Konaté: parte in ritardo, consentendo al senegalese di fulminare Aréola da pochi passi.

Kimpembe 5,5 - La prima frazione scivola via senza grattacapi di sorta. Dopo l'intervallo scricchiola sistematicamente, quando duella con Konaté, che prima lo uccella con una girata rapida, approfittando poi della sua marcatura leggera per firmare il due a due definitivo.

Kurzawa 5,5 - Cornette lo spaventa con un avvio arrembante, ma la sua involuzione alla distanza agevola i suoi doveri in contenimento. Sensibilmente sottotono in appoggio: non guadagna il fondo, è glaciale l'asse con i compagni che transitano sul suo binario.

Lo Celso 5,5 - Spreca un penalty in movimento, aprendo più del lecito il piattone. Qualche buon guizzo: accarezza la gioia personale con un diagonale mancino che lambisce il legno. Nel mezzo, si prende qualche pausa di troppo.

Thiago Motta 6 - Gestione saggia. Senza forzare, palleggia come sa e affida ai compagni l'onere di appoggiare gli affondi parigini. Smista con proprietà e riduce al minimo sindacale gli errori. Rilevato nel finale da Rabiot. (Dal 78' Rabiot s.v.).

Nkunku 7 - Scrollatosi di dosso gli indugi delle prime battute, emerge in mediana con la solita freschezza. Nella prima frazione prende le misure a Gurtner con un sussulto di destro, dopo l'intervallo colpisce con una splendida soluzione a giro. (Dall'84' Mbappé s.v.).

Di Maria 6 - Luci e ombre per il Fideo, che è però tra i più intraprendenti per ampie fasi della partita. Esordisce con una volée che si perde a lato di un soffio, cestina il bis allo scadere della prima frazione. Converge spesso sul mancino, provando a graffiare centralmente.

Cavani 6,5 - Neanche l'Amiens è esente dalla tassa Matador. Una sentenza: capitalizza l'imbucata di Pastore con la freddezza del bomber di razza. Battaglia senza sosta, anche se in alcuni frangenti non incide come vorrebbe.

Pastore 6,5 - Fa la spola tra centrocampo e attacco, disorientando i centrali avversari. Suo l'assist per il gol di Cavani, può colpire nel secondo tempo, ma il suo destro sfiora il palo più lontano, complice l'impercettibile deviazione di Gurtner.