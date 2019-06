Le pagelle del Qatar - Al-Sheeb Superman, Ali uomo invisibile

Risultato finale Colombia-Qatar 1-0

Al-Sheeb 7 - Chiamato agli straordinari, para l'imparabile - vedi su Martinez - e contribuisce a limitare in maniera decisiva il passivo a una sola rete. E' il migliore dei suoi.

Correia 5 - Vede i due esterni della Colombia alternarsi e superarlo puntualmente. Resta accorto e non avanza mai per non rischiare l'imbucata.

Hisham 5 - Si lascia sovrastare da Zapata in occasione della rete subita. Soffre le continue incursioni degli attaccanti avversari.

Salman 5.5 - Per quanto può, riesce a chiudere l'ultimo passaggio ai colombiani. Con la fatica, perde anche la lucidità nelle marcature.

Hassan 6 - Nonostante la velocità di Martinez e Rodriguez lo facciano sudare sette camicie, l'esterno si propone con coraggio in avanti.

Al Haydos 5.5 - La stella qatariota stasera non riesce a brillare. Ci mette grinta, ma stalvolta non basta. (Dall'83' Moeni s.v.).

Khoukhi 6.5 - Gioca una partita ad alti livelli, per sacrificio e lavoro tecnico. Ripiega per dare sostegno alla difesa in copertura.

Mabido 5.5 - Eccessivamente nervoso e aggressivo, si becca la seconda ammonizione in due gare. Nonostante la foga, non argina a centrocampo.

Afif 5 - Non riesce mai a entrare nel vivo del gioco, né a sfruttare l'affondo sulla fascia. Una prestazione deludente e sottotono.

Hatem 5.5 - Rischia di regalare un rigore alla Colombia, la review dell'arbitro al Var lo salva. Suo però l'unico tiro in porta del Qatar. (Dal 65' Boudiaf 5.5 - Aiuta i suoi a riprendere fiato, poi incappa nelle stesse difficoltà dei compagni).

Ali 5 - Non sfiora neanche un pallone in tutto il match. Non viene servito ma neppure cerca di crearsi occasioni. Un attaccante invisibile.