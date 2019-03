Le pagelle del Real Madrid - Benzema trascinatore. Casemiro espulso

Risultato finale: Valladolid-Real Madrid 1-4

Courtois 6 - Subisce incolpevolmente una rete evitando, per sua fortuna, di incassarne almeno altre tre.

Odriozola 6 - Rimedia al rigore provocato nel primo tempo procurandosene un altro nella ripresa.

Nacho 6,5 - Affianca disordinatamente Varane propiziando, con un contrasto aereo, la rete dell'1-1.

Varane 7 - Riscatta notevolmente una prestazione non iniziata benissimo firmando, in maniera rapace, la rete dell'1-1 dei Blancos (dall'89' Vallejo sv - Subentra a Varane non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi notare).

Reguilón 6 - Controlla diligentemente la fascia sinistra attaccando e difendendo con il medesimo impegno (dall'89' Marcelo sv - Sostituisce Reguilón rimediando, per un eccesso di nervosismo, un cartellino giallo).

Toni Kroos 6,5 - Ricopre coscienziosamente il ruolo di mezzala servendo a Benzema l'assist del 3-1 (dal 74' Valverde 6 - Prende il posto di Toni Kroos donando energie fresche alla mediana di Solari).

Casemiro 4 - Macchia indelebilmente la sua prestazione, altrimenti sufficiente, facendosi scioccamente espellere per doppio giallo.

Modrić 7 - Cancella una prestazione piuttosto altalenante realizzando, dopo una serpentina da urlo, la rete del definitivo 4-1.

Asensio 5,5 - Punta timidamente l'uomo non creando grossi pericoli alla retroguardia del Valladolid.

Benzema 8 - Sorregge valorosamente il peso dell'attacco dei Blancos rendendosi protagonista di una doppietta.

Dani Ceballos 5 - Disputa una prestazione anonima divorandosi, su assist di Asensio, l'unica vera palla gol della sua partita.