Le pagelle del Real Madrid - Isco il migliore, Benzema sfortunato

Malaga-Real Madrid 1-2

© foto di J.M.Colomo

Navas 6 - Per novantatré minuti non deve fare niente, poi viene beffato dal gol di Rolan.

Carvajal 6 - Contro il Chory Castro non ha grosse difficoltà, spesso spinge anche in fase offensiva.

Vallejo 5,5 - Contro Ideye fa il possibile, ma l'errore sul gol di Rolan (anche se arriva a tempo scaduto) è una brutta macchia.

Ramos 6 - Torna in campo dopo la squalifica in Champions League, per lui è una delle più classiche serate dove tutto fila liscio.

Theo 6 - Partita ordinata in fase difensiva, prende bene le misure a Rolan e poi non corre pericoli.

Kovacic 6,5 - Non ci sono Kroos e Modric, lui sale in cattedra prendendo le chiavi del centrocampo blanco e dettando i tempi senza grandi difficoltà.

Casemiro 6,5 - Nel primo tempo rischia il pasticcio quando regala una palla gol al Malaga, si rifà nella ripresa quando chiude i conti con un gol da pochi passi.

Vazquez 6 - I suoi inserimenti dalla destra sono linfa vitale per il Real Madrid, soprattutto nel primo tempo. Cala un po' nel secondo tempo.

Isco 7 - Inventa il vantaggio su punizione, regala poi l'assist a Casemiro per il raddoppio. È un one man show nello stadio che lo ha visto crescere. dal 72' Borja Mayoral 6 - Zidane gli concede minuti importanti per ritrovare il feeling con il campo.

Asensio 5,5 - Serata in ombra alla Rosaleda, non riesce a creare palle gol interessanti. Un momento non proprio positivo. dal 66' Ceballos

Benzema 6 - Si sacrifica tanto per i compagni di squadra, ma c'è anche una dosa importante di sfortuna sotto porta. Gli manca solo il gol.