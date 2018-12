Le pagelle del Real Madrid - Modric mette la firma, gloria per Llorente

Risultato finale: Real Madrid-Al Ain 4-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Courtois 6 - Uno degli spettatori non paganti della sfida, per lunghi tratti si riposa osservando il possesso dei compagni. Nel finale viene trafitto incolpevolmente dal colpo di testa perfetto di Shiotani.

Carvajal 6,5 - Agisce quasi da ala aggiunta per tutto il corso dei novanta minuti, non trova alcuna opposizione e affonda con continuità. Ottimo il dialogo con Lucas Vazquez, dalla destra nascono le azioni migliori del Real Madrid.

Varane 6 - Ordinaria amministrazione per il centrale francese, non ha nulla di cui preoccuparsi con un Marcus Berg isolato dai compagni, prova a rendersi pericoloso sui calci piazzati in proprio favore.

Sergio Ramos 7 - Un salvataggio sulla linea in avvio che permette ai Blancos di non trovarsi in svantaggio, quando viene puntato non perde mai il duello. Nel finale c'è spazio anche la gloria personale mettendo a segno la rete del tris.

Marcelo 5,5 - Un errore grave per un giocatore del suo livello, un disimpegno sbagliato che stava per regalare il vantaggio all'Al-Ain poi sventato da Sergio Ramos. Affonda lungo la corsia mancina ma senza incidere più di tanto.

Modric 7 - Il Pallone d'Oro ci mette la firma anche in questo Mondiale per Club, è suo il gol che sblocca il punteggio con un mancino perfetto dal limite dell'area di rigore. Eisa gli nega la gioia della doppietta ma è sempre al centro della manovra della formazione di Solari.

Llorente 7 - Viene preferito a Casemiro e ripaga alla grande la fiducia di Santiago Solari, elegante palla al piede ed incisivo con il destro. Bello esteticamente il suo colpo dal limite per il raddoppio dei Blancos. (Dal 82' Casemiro sv).

Kroos 6 - Quando decide di accelerare lo fa ma è più compassato rispetto al solito, gioca semplice senza eccedere. Dai suoi calci d'angolo nascono sempre situazioni interessanti per il Real Madrid. (Dal 70' Ceballos 5,5 - Ha a venti minuti per far bene ma fatica ad entrare bene in partita).

Lucas Vazquez 6,5 - Forma un ottimo asse con Carvajal, fa girare la testa a Shiotani per quasi tutta la partita. Diventano numerosi i traversoni messi al centro, sfortunato invece quando colpisce il palo. (Dal 84' Vinicius Jr sv).

Benzema 6 - Partita abbastanza sfortunata per l'attaccante francese, ci prova a più ripresa ma va sempre a centimetri dal gol. Buono il suo lavoro spalle alla porta, suo l'assist per il gol di Modric.

Bale 6,5 - Stava per emulare la stessa rete della finale di Champions, stavolta la sua rovesciata termina di poco alta. Quando si accende è imprendibile per la difesa dell'Al-Ain, gli manca soltanto la gioia del gol.